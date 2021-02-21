Две женщины и ребенок погибли в ДТП под Тулой

Тула, 21 февраля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом на территории Веневского района Тульской области.

Пресс-служба УМВД России по области сообщает, что смертельная авария произошла около 13:00 на 143-м километре автодороги М-6 «Каспий». Там столкнулись «Шевроле Авео» и «Мицубиси Лансер». В результате ДТП погибли 3 человека: пассажирка «Мицубиси», а также женщина и ребенок, которые в момент аварии находились в салоне «Шевроле». Водители обеих машин госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП, а также устанавливают личности погибших и пострадавших.

Два человека погибли после столкновения «легковушки» с КамАЗом в Мордовии, сообщал ранее ФАН. По версии очевидцев, водитель легковой машины уснул за рулем.