Россия заключила с африканскими странами оружейные контракты на 1,5 млрд долларов

Абу-Даби, 21 февраля. Россия поставит в страны Африки вооружения на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов, о чем заявил журналистам гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

По словам Михеева, компания совершила решительный рывок в области развития торговых отношений со странами Африки в 2020 году. Успеха удалось добиться после саммита в Сочи, когда Рособоронэкспорт подписал контракты на поставку оружия с властями сразу десяти африканских стран. Михеев рассказал об этом на международной военно-промышленной выставке IDEX-2021, которая прошла в Абу-Даби.

Осенью 2019 года по инициативе России в Сочи состоялся первый саммит Россия — Африка под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По мнению президента, он открыл новую страницу в отношениях РФ с африканскими странами.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, что Рособоронэкспорт обсуждает с ближневосточными странами поставки средств ПВО.