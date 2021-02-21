Байден заявил о возвращении США на международную арену

Вашингтон, 21 февраля. Новый американский президент Джо Байден заявил, что США вернулись на мировую арену, назвав сотрудничество с европейскими партнерами краеугольным камнем внешней политики.

Об этом лидер Соединенных Штатов рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам главы государства, Вашингтон не собирается оглядываться назад.

«Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», — подчеркнул Байден.

Помимо этого, глава Белого дома добавил, что союз между Соединенными Штатами и Европой был и должен оставаться «ключевым» в отношениях двух государств и на международной арене.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов участвовать в переговорах по ядерной сделке с Вашингтоном при определенных условиях.