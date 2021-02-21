Украина открывает охоту на жителей ЛДНР за посещение Крыма через Россию

Киев, 21 февраля. Пограничники на КПВВ «Чонгар» обнаружили «нелегальную» поездку пятерых украинцев и гражданина, который организовал их визит в Крым.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что инцидент произошел при осуществлении пропускных операций на админгранице с Крымским полуостровом.

«Пятеро граждан Украины ехали с территории Крыма на материковую часть Украины автомобилем «Nissan» через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар»», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проверки документов пограничниками было установлено, что все пересекающие границу нелегальным путем попали в Крым из Российской Федерации. Помимо этого, пограничники выяснили, что водитель автомобиля организовал и осуществил незаконную переправку украинцев с части Донецкой области в Россию и впоследствии через Керченский мост на территорию Крымского полуострова и на материковую часть Украины.

Уточняется, что в действиях водителя усматриваются признаки совершения уголовного преступления, о чем пограничники сообщили представителям Нацполиции и передали нарушителя правоохранителям.

Ранее общественник Кирилл Вышинский заявил, что России необходима дружественная и предсказуемая Украина, как и любые страны, находящиеся возле ее границ.