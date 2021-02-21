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Украина открывает охоту на жителей ЛДНР за посещение Крыма через Россию

Украина открывает охоту на жителей ЛДНР за посещение Крыма через Россию

Киев, 21 февраля. Пограничники на КПВВ «Чонгар» обнаружили «нелегальную» поездку пятерых украинцев и гражданина, который организовал их визит в Крым.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что инцидент произошел при осуществлении пропускных операций на админгранице с Крымским полуостровом.

«Пятеро граждан Украины ехали с территории Крыма на материковую часть Украины автомобилем «Nissan» через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар»», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проверки документов пограничниками было установлено, что все пересекающие границу нелегальным путем попали в Крым из Российской Федерации. Помимо этого, пограничники выяснили, что водитель автомобиля организовал и осуществил незаконную переправку украинцев с части Донецкой области в Россию и впоследствии через Керченский мост на территорию Крымского полуострова и на материковую часть Украины.

Уточняется, что в действиях водителя усматриваются признаки совершения уголовного преступления, о чем пограничники сообщили представителям Нацполиции и передали нарушителя правоохранителям.

Ранее общественник Кирилл Вышинский заявил, что России необходима дружественная и предсказуемая Украина, как и любые страны, находящиеся возле ее границ.

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