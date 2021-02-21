Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Эксперт Ибрагимова объяснила, какие товары лучше оплачивать картой

Эксперт Ибрагимова объяснила, какие товары лучше оплачивать картой

Москва, 21 февраля. Россиянам посоветовали расплачиваться банковской картой за некоторые товары и услуги, в том числе за лекарства. Таким образом будет проще получить налоговый вычет.

Об этом сообщила заместитель руководителя направления «Налоговая политика» ЦСР Динара Ибрагимова. В России существует законопроект о возврате гражданам денежных средств за обучение, лечение в частных больницах, приобретение недвижимости и лекарственных препаратов. Именно такие товары и услуги стоит оплачивать банковской картой, отметила эксперт.

«Сейчас Федеральная налоговая служба готовит закон о том, чтобы упростить возврат средств жителям страны. Им не придется подавать никаких документов, налоговики сделают все сами на основании данных онлайн-касс», — объяснила РИА Новости эксперт.

Возможность использования данных онлайн-касс для получения вычетов по подоходному налогу позволяет распространить упрощенную процедуру и на социальные налоговые вычеты, добавила Ибрагимова. В большинстве случаев жители России обращаются за вычетом на образование для себя, детей, родственников и даже подопечных.

ФАН ранее сообщал, что налоговые поступления в консолидированный бюджет за прошлый год упали на 7,6%. Данные подтвердила пресс-служба Федеральной налоговой службы.

Новости партнеров