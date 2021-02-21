Эксперт Ибрагимова объяснила, какие товары лучше оплачивать картой

Москва, 21 февраля. Россиянам посоветовали расплачиваться банковской картой за некоторые товары и услуги, в том числе за лекарства. Таким образом будет проще получить налоговый вычет.

Об этом сообщила заместитель руководителя направления «Налоговая политика» ЦСР Динара Ибрагимова. В России существует законопроект о возврате гражданам денежных средств за обучение, лечение в частных больницах, приобретение недвижимости и лекарственных препаратов. Именно такие товары и услуги стоит оплачивать банковской картой, отметила эксперт.

«Сейчас Федеральная налоговая служба готовит закон о том, чтобы упростить возврат средств жителям страны. Им не придется подавать никаких документов, налоговики сделают все сами на основании данных онлайн-касс», — объяснила РИА Новости эксперт.

Возможность использования данных онлайн-касс для получения вычетов по подоходному налогу позволяет распространить упрощенную процедуру и на социальные налоговые вычеты, добавила Ибрагимова. В большинстве случаев жители России обращаются за вычетом на образование для себя, детей, родственников и даже подопечных.

ФАН ранее сообщал, что налоговые поступления в консолидированный бюджет за прошлый год упали на 7,6%. Данные подтвердила пресс-служба Федеральной налоговой службы.