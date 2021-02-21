Регина Тодоренко появилась в эфире шоу «Маска» с розовыми волосами

Москва, 21 февраля. Популярная телеведущая Регина Тодоренко предстала на шоу «Маска» в новом образе — знаменитость изменила цвет волос на розовый оттенок.

Блогер сменила привычный зрителям образ, появившись на передаче с новой прической. Тодоренко и раньше экспериментировала с волосами, но никогда не эпатировала поклонников. К своему природному русому цвету волос она в основном добавляла светлые локоны. Теперь же знаменитость наслаждается обновленным образом, который уже пришелся по вкусу поклонникам.

Пару дней назад звезда ТВ опубликовала на своей странице в Instagram фото в новом имидже. Поклонники ведущей не смогли пройти мимо. Ей оставили сотни восторженных комментариев.

Первый сезон «Маски» пользовался большой любовью у зрителей. Второй сезон проекта запустили в феврале. На этот раз в программе приняли участие 14 звезд, которые скрываются под костюмами персонажей. В первом выпуске шоу никого из героев члены жюри не смогли рассекретить. Поклонники программы вместе с судьями пытаются угадать, кто скрывается под маской. Многие предположили, что одним из первых проект покинет Банан.