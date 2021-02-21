Инстасамка в слезах рассказала о нападении

Москва, 21 февраля. Скандально известный блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, пожаловалась поклонникам, что стала жертвой нападения.

По словам блогера, неизвестный подбежал к ней на улице и вылил на нее банку зеленки. На кадрах видно, что лицо девушки зеленое, а также испачкана ее одежда.

«Вы нормальные вообще? Вы адекватные?» — сказала в слезах Инстасамка, используя мат.

При этом в Сети не все поверили в нападение на блогера. Некоторые предположили, что девушка сама облила себя зеленкой. На такой поступок она пошла после волны негатива, вызванного ее хамским отношением к «обслуживающему персоналу».

«Все в ее лице говорит о том, что эмоции не настоящие»; «Так смешно, и такие четкие линии на лбу... Прям вылили, серьезно?»; «Реально, а руки-то что такие зеленые, словно мешала эту бадягу.... Если человека обливают, то ладони явно так цельно не могут быть зеленого цвета», — пишут в социальных сетях.

Инстасамка — любительница устраивать скандалы в Сети. Недавно она обматерила визажистов и выбросила их вещи за то, что они опоздали. Блогер также вылила помои на доставщика еды из-за того, что он был без маски.