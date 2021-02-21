Юные спасатели из пяти регионов России поборолись за звания лучших

Вологда, 21 февраля. Соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли в Вологодской области. В состязаниях приняли участие 70 юношей и девушек со всей России.

От юных спасателей требовалось продемонстрировать, как действовать при тушении огня. Организаторы соревнований смоделировали условия, приближенные к реальным. Полосу препятствий для юношей и девушек подготовили на пожарно-спасательной станции в Молочном.

Некоторые участники соревнования посетили такое мероприятие впервые. Свои силы в борьбе за звание лучших попробовали ребята из Вологодской, Ярославской, Кировской, Калужской областей и Республики Коми. Сейчас жюри подводит итоги. Результаты будут известны в ближайшее время.

В Курской области пожарные вынесли из горящей квартиры двухлетнего ребенка. Малыш не пострадал, его передали родителям. Инцидент произошел на пятом этаже жилого дома в Железногорске. Огонь успел распространиться на площади в три квадратных метра.