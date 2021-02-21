Сына Гуфа и Айзы Долматовой срочно госпитализировали в Москве

Москва, 21 февраля. Сына блогера Айзы Долматовой и рэпера Гуфа Сэма срочно госпитализировали в Москве. По словам матери, подросток отравился.

Сэма положили в одну из московских больниц. Изначально врачи полагали, что у ребенка аппендицит. Но впоследствии выяснилось, что мальчик отравился.

«Второй день лежу в слезах. А все потому что Сэма положили в больницу, а меня с высокой температурой к нему не пускают. С ним моя мама», — написала Айза на своей странице в Instagram.

Блогер сопроводила запись небольшим видеороликом, на котором ее дети задорно поют песню. Поклонники знаменитости пожелали Сэму скорейшего выздоровления.

«Скорейшего выздоровления»; «Сэм, скорее поправляйся»; «Пусть как можно быстрее ваш сын вернется домой здоровым», — пишут в комментариях под записью.

Айза была замужем за Гуфом почти шесть лет. В браке у них родился сын. Спустя четыре года после рождения сына Гуф и Айза расстались. Недавно блогер заявила, что не хочет поддерживать общение с бывшими мужьями, поскольку они не заслужили ее любви.