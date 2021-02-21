Ливийский журналист обвинил главу МВД ПНС в клевете

Триполи, 21 февраля. Журналист Махмуд Ферджани готовит иск против министра внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаги за клевету и превышение должностных полномочий.

В официальном Facebook-аккаунте корреспондент телеканала Al-Arabia поблагодарил адвоката за успешное опровержение обвинений со стороны главы МВД.

«Прежде всего, я благодарю Бога за справедливость, а также юриста Боба Карлоса, который расследовал лжесвидетельствование Фатхи Башаги против меня», — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел ПНС Ливии направил в Интерпол иск против журналиста с требованием запретить ему покидать страну. В качестве оснований он указал, что Махмуд Ферджани якобы является продавцом оружия и намеренно подделал паспортные данные. В итоге корреспонденту телеканала Al-Arabia отказали в поездке в Тунис для лечения.

Выяснив причину, представитель СМИ обратился за помощью к адвокату Бобу Карлосу с просьбой опровергнуть ложные обвинения.

По мнению Махмуда Ферджани, Фатхи Башага воспользовался своим служебным положением, чтобы оклеветать журналиста, который поддерживает силы Ливийской национальной армии (ЛНА), и фельдмаршала Халифу Хафтара.

В ходе судебных разбирательств адвокату удалось доказать невиновность клиента и добиться аннулирования ордера.

«Интерпол отклонил заявление Фатхи Башаги против журналиста, подтвердив, что это лжесвидетельствование», — говорится в сообщении.

Ответ Ферджани

Корреспондент телеканала Al-Arabia принял решение добиться справедливости и направил в национальный суд Бенгази иск в отношении главы МВД ПНС с требованием призвать министра к ответственности за клевету и превышение должностных полномочий.

«Теперь, когда истина выяснена, я принял меры для начала делопроизводства против Башаги в Ливии и предостерегаю парламентариев от последствий приема его в Тобруке на грядущей неделе», — написал журналист.

عاجل > الصحفي محمود الفرجاني :الإنتربول ومكتب النائب العام أسقطا البلاغ الكيدي الملفق ضدي من فتحي باشاآغا. #المرصد



الفرجاني : باشرت إجراءات رفع قضية ضد باشاآغا في #ليبيا وأحذر النواب من مغبة إستقباله في #طبرق الأسبوع القادم لأنني سأتحصل ضده على أمر توقيف لما سببه لي من ضرر . pic.twitter.com/cDUHHyUdmm — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 20, 2021

Махмуд Ферджани уточнил, что в ближайшее время получит документ на арест главы МВД ПНС на основании закона, запрещающего злоупотребление должностными полномочиями в личных интересах.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Министерство внутренних дел Правительства национального согласия североафриканского государства выдало ордер для задержания противника Фатхи Башаги.