Москва, 21 февраля. Двойные стандарты прослеживаются во всех СМИ США, в то время как российские медиа отличаются большой палитрой разных точек зрения, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

США распространили свою политику двойных стандартов в СМИ по всему миру, однако России удается идти по своему пути в этой сфере. По словам Власти многих стран просто закрывают неугодные им медиа. Отечественные телеканалы и радиостанции транслируют разные мнения, уточнил председатель Госдумы РФ в эфире телеканала «Россия-1».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил применить санкции к нескольким телеканалам страны в феврале 2021 года. Все эти СМИ связали с украинским государственным деятелем Виктором Медведчуком. Некоторые политики страны посчитали такое решение президента проявлением диктатуры.