Киев, 21 февраля. Бывший глава Правительства Украины Николай Азаров рассказал, почему в Белоруссии в прошлом году провалились несанкционированные массовые акции.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По словам украинского политика, это произошло на фоне отсутствия агентов влияния в органах власти республики.

«Преимущественно из-за одного фактора — отсутствия агентов влияния в органах власти», — подчеркнул Азаров.

По словам экс-главы украинского правительства, без соответствующего компонента «майдан» в любом государстве обречен на провал и неудачу.

Помимо этого, Азаров подчеркнул, что украинская сторона находится под внешним управлением, однако кураторы Киева не хотят нового "майдана".

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что несогласованные массовые мероприятия в республике провалились, так как все меньше граждан выходят на акции протеста. Однако сейчас, по ее словам, противники действующей власти «выстраивают структуры» для дальнейшей борьбы.