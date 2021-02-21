Джигурда сравнил Анисину с порнозвездой Сашей Грей

Москва, 21 февраля. Актер и певец Никита Джигурда похвастался, что вместе с невестой Мариной Анисиной не спал уже две ночи. Влюбленные не могли оторваться друг от друга после года воздержания.

Артист готовится к повторной свадьбе с олимпийской чемпионкой. Почти год Джигурде и Анисиной мешала увидеться пандемия коронавируса — спортсменку не выпускали из Франции. Наконец, звездная пара наслаждается воссоединением — знаменитостям приходится жертвовать сном.

«Сегодня Маринка после двух бессонных ночей. Должен вам сказать, все-таки год воздержания. Я мучил героя Франции!» — гордо заявил актер Пятому каналу.

Он сравнил бывшую супругу и по совместительству невесту с порноактрисой Сашей Грей. Звезде фильмов для взрослых, по мнению Джигурды, далеко до Анисиной в том, что касается постельных утех.

Ранее стало известно, что фигуристка оставила актера на предсвадебной пресс-конференции одного. У спортсменки оказались важные дела, связанные с подготовкой к торжеству.