Теннисист Медведев проиграл в финале, но заслужил похвалы от легендарного Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев, несмотря на проигрыш первой ракетке планеты Новаку Джоковичу в финальном матче Australian Open (5:7, 2:6, 2:6), впервые в своей карьере закрепился в топ-3 лучших теннисистов мира рейтинга ATP.

Переиграть легендарного серба — дело далеко не из легких. В конце прошлого года Даниилу это с лихвой удалось, сегодня, увы, нет. На Australian Open Джоковичу, как всегда, не было равных — это уже девятый чемпионский титул Новака на кортах в Австралии, всего их — 18. В интервью Новак признавался, что «просто так не готов отдавать титулы своим более молодым коллегам». Хоть Джокович и не дал шансов Медведеву во втором и третьем сетах, в первом игровом отрезке шансы у Даниила были. После невразумительного начала (0:3) российский финалист сравнял счет, а затем имел возможности довести сет до победы, но более опытный и психологически подкованный Джокович повернул встречу в свою пользу. Сначала серб довел до победы непростой первый сет (7:5), затем с преимуществом выиграл два остальных. Новак остается первой ракеткой мира. Через несколько дней Джокович побьет рекорд швейцарца Роджера Федерера по пребыванию на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). 33-летний Новак будет находиться на вершине рейтинга уже 311 недель, легендарному Федереру покорились только 310 недель. Пока что молодые и амбициозные никак не могут сдвинуть выдающуюся тройку ветеранов Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

На церемонии награждения организаторы турнира Большого шлема отметили, что Медведев все равно может собой гордиться, также они выразили надежду, что 25-летний россиянин еще сойдется в финале с Джоковичем и постарается «забрать у него корону».

Сам Даниил выглядел расстроенным, но, как и полагается, признал величие своего более опытного и авторитетного соперника, расположив к себе австралийскую публику.

«Непросто говорить, когда только что проиграл. Мои поздравления Новаку и всей его дружной команде. Девять титулов на Australian Open впечатляют. Нет слов. Первый раз я потренировался с Джоковичем, когда я был примерно 500-й ракеткой мира, а он первой, я тогда выиграл юниорский турнир. Я стеснялся, думал, что он не будет со мной даже разговаривать. Джокович был для меня богом. Он первый со мной заговорил, обратил внимание, начал мной интересоваться, задавать вопросы. Новак прекрасный человек и спортсмен. Спасибо ему за это», — уважительно отозвался Медведев о Джоковиче.

Медведев также поблагодарил организаторов турнира — в эпидемию коронавируса крупные спортивные соревнования проводить на порядок тяжелее, в том числе со зрителями. Не оставил без внимания россиянин и болельщиков на трибунах.

«Хочу поблагодарить организаторов. Мы, теннисисты, были не очень довольны карантином, но турнир мог и не состояться совсем. Очень благодарен, что он случился. Хочу сказать спасибо зрителям. Я очень хотел сделать этот матч дольше и интереснее, но не получилось (смеется). Спасибо, что поддержали, и спасибо за вашу энергию», — обратился Даниил к публике.

Новак в свою очередь в долгу не остался, выразил сожаление, что видится с Даниилом нечасто, и назвал Медведева одним из самых неприятных соперников.

«Я бы хотел сказать несколько хороших слов в адрес Даниила. Очень классный матч. Мы раньше тренировались с тобой, но ты мне не звонишь последние несколько лет (смеется). Приятно знать, что ты все помнишь. Мы не так много с тобой общаемся, но я счастлив, что сейчас нахожусь с тобой на одном корте. Ты — один из самых сложных конкурентов в моей жизни. Ты выиграешь турниры большого шлема, но тебе придется подождать еще несколько лет. То, что перед этим финалом ты выиграл 20 матчей подряд, — это потрясающий результат!» — восхитился Новак.

Ранее ФАН писал о возрождении мужского тенниса в России, переносящего нас в конец нулевых, когда миру диктовали условия Марат Сафин и Евгений Кафельников. Еще пару лет назад будущее мужского тенниса представлялось туманным и безнадежным. Бессменные лидеры — выдающиеся Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович — не молодеют, а перспективной молодежи, которая могла бы встать на одну ступень с легендами, не было и близко. С уходом великой тройки, казалось, мировой теннис осиротеет на долгие годы, но, похоже, это не так. Молодые россияне готовы сменить неустанных, но уже сильно постаревших лидеров.