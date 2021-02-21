Семерых жителей ФРГ подозревают в массовых убийствах пленных красноармейцев

Людвигсбург, 21 февраля. Правоохранители Германии ведут расследование преступлений, совершенных бойцами вермахта. Установлены личности семерых граждан, подозреваемых в убийстве бойцов Красной армии.

В поле зрения следствия в городе Людвигсбург попали охранники лагерей, где держали пленных советских военных. Согласно историческим данным, более 3,3 млн красноармейцев погибли в застенках концлагерей. В Германии даже спустя десятилетия срок давности по убийствам не истек.

Сейчас правоохранители установили личности около двух тысяч человек, которые могли работать охранниками лагерей и остаться в живых в настоящее время.

В Мюнхене в 2011 году Иван Демьянюк был признан виновным в пособничестве массового убийства. Бывший надзиратель получил пять лет тюрьмы.

В России неоднократно возбуждались дела л реабилитации нацизма. Сейчас под следствием находится житель Тамбова, сообщал ФАН.