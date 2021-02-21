Беседа жителей Львовской области закончилась взрывом гранаты и смертью двух человек

Львов, 21 февраля. Правоохранители Львовской области возбудили уголовное дело после смерти двух человек. Люди погибли в результате взрыва.

Момент трагедии попал на видео. Возле подъезда одного из домов стояли двое мужчин и женщина. Они о чем-то разговаривали. По неизвестной пока причине у кого-то из собеседников оказалась граната. От осколков погибли двое мужчин 37 и 40 лет. Их знакомая с тяжелыми ранениями была госпитализирована.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве, однако не исключено, что взрыв мог произойти из-за неосторожного обращения с гранатой.

Спор о наследстве между двумя братьями в Петербурге закончился уголовным делом. Один из мужчин вложил в руку второму гранату без чеки, предупредил о разлете осколков и сбежал, сообщал ФАН.