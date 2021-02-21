Белорусский ретейлер начал продавать еду в кредит

Минск, 21 февраля. Работающая в Белоруссии интернет-площадка начала оформлять кредиты на продовольственные товары. Займ на хлеб можно оформить онлайн и растянуть на 12 месяцев.

Кредитная программа стала доступна гражданам Белоруссии, которые покупают еду через сервис «Е-доставка», дочерний проект сети магазинов «Евроопт». Для оформления займа не потребуется предоставлять данные о доходе или трудоустройство. Одобрение производится онлайн, его могут получить клиенты в возрасте от 18 до 67 лет.

Минимальная сумма кредита составляет 50 белорусских рублей (немногим меньше 1,5 тыс. российских рублей), сообщает белорусская редакция «Комсомольской правды». Срок кредита может составить от 6 до 12 месяцев, есть возможность досрочного погашения. Процентная ставка банка составит 22% годовых.

Рынок микрокредитования активно растет за счет новых игроков. Ранее собственное МФО было открыто руководством торговой площадки Ozon.