ФСБ осуществила выемку документов в администрации Волгоградской области

Волгоград, 21 февраля. Сотрудники Федеральной службы безопасности нагрянули в региональный комитет по строительству. Силовики изъяли документы для расследования дела о коррупции.

По данным источника, оперативные действия правоохранителей могут быть связаны со строительством детсада в городе Волжский. Несколько месяцев назад в отношении городских чиновников возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

По некоторым данным, фигуранты подписали акты о приемке работ, но фактически дошкольное учреждение было недостроено. Ущерб оценивался в несколько миллионов рублей. Следователи также установили, что общественники и чиновники из разных органов власти приезжали для проверки хода строительных работ.

В Калининградской области возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Должностные лица ответят за предоставление детям-сиротам непригодного жилья, сообщал ФАН.