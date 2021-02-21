Россиянам подсказали, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод

Москва, 21 февраля. Денежные банковские переводы, случайно отправленные другому адресату, в том числе бюджетной организации, например, на оплату пошлины или сбора, могут быть возвращены по заявлению.

Об этом сообщил основатель и юрист консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. По его словам, в большинстве случаев такие ситуации связаны с неверно указанными реквизитами банковского счета.

«Или когда лицо отправляет денежные средства по шаблонам платежных поручений, не вдаваясь в подробности о назначении платежа или отправляемой суммы», — цитирует «Прайм» слова специалиста.

Вернуть денежные средства в досудебном порядке можно, правильно заполнив заявление. Если адресат отказывается сделать это на добровольной основе, придется подать иск в суд. Если говорить о бюджетной организации, клиенту следует обратиться в Федеральное казначейство. Ведомство рассмотрит вопрос о возврате денег в течение трех дней с момента получения соответствующего запроса, резюмировал Ткаченко.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что переводы по номеру телефона становятся все более популярными среди россиян. Центральный банк обязал финучреждения увеличить лимит на переводы через систему быстрых платежей (СБП).