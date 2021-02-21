Покупкой «Арматы» заинтересовались шесть государств

Абу-Даби, 21 февраля. Российский танк Т-14 «Армата» хотят закупить шесть иностранных государств, сообщили глава Рособоронэкспорта Александр Михеев на международной выставке вооружений IDEX-2021.

Представитель ведомства отмечает, что эту боевую машину потенциальные покупатели рассматривают как основной танк своих армий. Он отметил, что речь идет о странах, которые уже используют технику российского производства.

«Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления и уничтожения вражеской живой силы. Танк впервые представляется за границей на выставке IDEX-2021 в ОАЭ.

Редактор «Независимого военного обозревателя» Дмитрий Литовкин ранее оценил экспортный потенциал «Арматы». По его словам, Т-14 не имеет аналогов и выгодно отличается от существующих на данный момент в мире машин.