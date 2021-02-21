Бильченко разозлила украинских патриотов, переписав известный стих о Майдане

Киев, 21 февраля. Преподавательница Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова Евгения Бильченко переписала свой стих, который был одним из главных символов Майдана.

Отмечается, что он переписан на русский лад. Теперь там оспаривается роль Майдана в современной истории Украины. Соответствующее стихотворение она опубликовала на личной странице в социальной сети Facebook в День памяти Героев Небесной Сотни. Однако, профессор сопроводила свою публикацию фотографией Казанского собора в российском городе Санкт-Петербурге.

«20 февраля 2021 года. Аллюзия на мой текст от 21 февраля 2014 года», — заявила Бильченко.

Помимо этого, в своем стихе она намекнула, что считает граждан Украины виновными в случившемся после событий 2014 года. Кроме того, Бильченко позволила себе упрекать матерей погибших "украинских героев", а также активистов Майдана, которым удалось выжить в дни расстрелов.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что британская «многоходовка» в виде выделения Украине денег на поддержку «крымских» административных структур понятна и неинтересна. Она напомнила Лондону, что Херсонская область не входит в состав Крымского полуострова.