Египет принимает участие в военно-морской выставке IDEX-2021 в ОАЭ

Абу-Даби, 21 февраля. Глава Минобороны Египта Мохаммед Заки прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для участия в 15-й международной оборонной выставке и конференции (IDEX), включающей также экспозиции военно-морской обороны и безопасности (NAVDEX-2021).

Официальный представитель ведомства Тамер эль-Рефая заявил, что мероприятие состоится в столице ОАЭ и продлится с 21 по 25 февраля. На полях выставочного центра разместили свои экспозиции свыше 900 компаний из 59 государств.

Россия представляет в IDEX-2021 такие новинки, как боевая машина пехоты «Бумеранг», новый автомат КОРД калибров 7,62 мм и 5,45 мм, ЗРС «Антей-4000» и С-400 «Триумф», ЗРК «Викинг» и «Тор-М2КМ».

В кулуарах международной выставки министр обороны Египта планирует обсудить вопросы военного сотрудничества и обмена опытом с рядом коллег и высокопоставленных должностных лиц из стран-участниц.

Стоит добавить, что в IDEX и NAVDEX впервые принимают участие компании из Израиля, Северной Македонии, Азербайджана, Люксембурга и Португалии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ростех представит модернизированную БМП-3 на международной выставке в ОАЭ.