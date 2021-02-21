Киев, 21 февраля. Желание Киева достроить дамбу с целью полного прекращения поставок воды в Крым разрушает последние надежды на восстановление диалога с Москвой, пишут украинские СМИ.

Незалежная открыто заявляет о планах достроить дамбу, чтобы окончательно закрыть воду для крымчан. Стоит напомнить, что вода и так не поступает через Северо-Крымский канал, однако Киеву хочется «закрепить успех». В Крыму на дамбу реагируют спокойно, утверждая, что полуостров не будет испытывать проблем с водоснабжением, так как Россия активно решает вопрос.

Впрочем, Украина оказала себе «медвежью услугу», возведя сооружение, которое в Сети прозвали «дамбой раздора». Когда Киев закрыл шлюзы для подачи воды в Крым, проблемы начались у фермеров сопредельных районов Херсонской области.

«И, чтобы заретушировать этот неприглядный факт, говорили, что, мол, теперь ни одна капля из Днепра не утечет к «агрессору»», — пишут СМИ.

Интересно, что открытая в 2017 году дамба стоимостью в 1,3 миллиона долларов находится в нерабочем состоянии. Команда президента Украины Владимира Зеленского обещает решить этот вопрос. Однако украинские СМИ относятся к дамбе скептически, потому что ее «достройка» окончательно «сожжет мосты» между РФ и Украиной.

«Нынешняя «дамбо-перемога» только знаменует, что надежды договориться с Кремлем при Зеленском рушатся окончательно», — резюмируют в Киеве.

Российский сенатор Ольга Ковитиди ранее раскритиковала «многоходовку» Великобритании и Украины в Крыму. По ее словам, действия Лондона понятны и неинтересны крымчанам, передавало Федеральное агентство новостей.