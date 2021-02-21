Ученые обосновали возможную схожесть инопланетян с жителями Земли

Лондон, 21 февраля. Среднестатистический инопланетян обладает схожими с жителями Земли внешними данными.

Созданные голливудскими режиссерами образы инопланетян далеки от их истинного внешнего вида. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа британских ученых из Оксфорда. Итоги своего исследования они опубликовали в научном журнале International Journal of Astrology.

«Инопланетяне могут быть похожи на нас. Как вид они прошли примерно те же этапы эволюции, что и человек. Естественный отбор с большой вероятностью был и на их планете», — отметил ученый Сэм Левин.

Вполне вероятно, что на сегодняшний день на Земле обитает огромное количество пришельцев, которые выглядят в точности так же, как и жители Земли. Они занимаются тщательным изучением ценностей и менталитета жителей Голубой планеты. Однако это совершенно не значит, что они готовят нападение, добавил ученый.

Внеземные инопланетные цивилизации могут посылать землянам сообщения, которые несут угрозу человечеству, считают ученые Гавайского университета. Расшифровкой их посланий, скорее всего, займется компьютер. Однако сообщения инопланетян могут содержать опасный вирус, который невозможно будет обезвредить.