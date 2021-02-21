Врачи в Ульяновске спасли мужчину после потери 70% крови

Ульяновск, 21 февраля. Специалисты Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова сохранили жизнь мужчине в крайне тяжелом состоянии.

Пациент поступил к медикам с множественными колото-резаными ранениями. После осмотра хирург принял решение провести лапаротомию с ревизией органов брюшной полости.

«У пациента имелась массивная кровопотеря и геморрагический шок третьей степени. Множество органов было повреждено, в том числе печень, желудок, тонкий кишечник, поджелудочная железа. Опасность ситуации заключалась в том, что пациент потерял больше 70% крови», — рассказал заведующий отделением реанимации УОКЦСВМП им. Е. М. Чучкалова Александр Парменов.

Из-за сильной кровопотери (более 3 л) жизнь пациента находилась под угрозой. Врачи решили экстренно провести процедуру аутотрансфузии крови аппаратом CellSaver 5+. Теряемая во время операции кровь собиралась отсосом в стерильный резервуар, очищалась и возвращалась в организм пациента. Таким образом за жизнь мужчины боролись около двух часов и пришли к успеху, пишет «Улпресса».

Справиться со своей работой смогли и врачи в Тюменской области. Им удалось спасти ногу 44-летнего пациента от ампутации благодаря вовремя проведенной высокотехнологичной операции.