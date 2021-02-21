Кирилл Дмитриев в эфире BBC пристыдил Запад за антироссийскую политику

Лондон, 21 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об отношении Запада к Москве.

В эфире BBC ему задавали вопросы по поводу ситуации с блогером Алексеем Навальным, хотя темой передачи должна была стать российская вакцина от коронавируса.

«Вы не можете использовать политику для того, чтобы очернять все российское. К примеру, у нас лучшая вакцина, и она не имеет никакого отношения к политике. Вы всегда пытаетесь изобразить Россию во всем черном, всегда пытаетесь запятнать репутацию России», — заявил он.

Дмитриев считает, что Запад проводит четкую антироссийскую риторику, которая не терпит ничего русского. Именно политические мотивы не дают европейским странам признать высокую эффективность вакцины, производимой в РФ.

Готовность использовать российский препарат от коронавируса выразили дипломаты США. Госдеп разрешил представителям Вашингтона самостоятельно принимать решение по вакцинации, если нет возможности использовать американскую вакцину.