Стрелявший из автомата петербуржец оказался злостным должником

Санкт-Петербург, 21 февраля. Мужчину, открывшего стрельбу из автомата в Северной столице, в течение нескольких лет посещали приставы. На счету подозреваемого была значительная задолженность.

Мужчина, стрелявший из автомата на севере Санкт-Петербурга, неоднократно нарушал ПДД и в течение длительного времени не оплачивает долги по ЖКХ. Приставы пытались взыскать с подозреваемого средства в течение четырех лет, но все попытки заканчивались неудачей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В пятницу 25-летний курьер позвонил в полицию и сообщил о стрельбе на проспекте Энгельса. Мужчина несколько раз выстрелил холостыми патронами из автомата, после чего сел в машину и уехал.

Позже полиция задержала подозреваемого - им оказался 35-летний безработный. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.