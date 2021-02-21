Экс-министр экономики Суслов оценил шансы Украины выжить без кредитов МВФ

Киев, 21 февраля. Нацбанк Украины без поступления очередного транша от Международного валютного фонда протянет лишь до сентября, заявил изданию "Главред" экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Он подчеркнул, что решение МВФ прекратить сотрудничество с Киевом послужит примером для иностранных инвесторов, которые не спешат вкладывать деньги в Украину. Суслов также не исключает возможности оттока иностранного спекулятивного капитала, который вкладывается в покупку долговых обязательств страны.

Совет директоров МВФ в июне прошлого года принял 18-месячную программу stand-by по финансированию Украины. Документ предполагал передачу Киеву около 5 млрд долларов на преодоление экономических последствий пандемии. Первый транш Украина получила, однако второй так и не поступил до сих пор, хотя должен был быть перечислен еще в декабре.

МВФ объяснил задержку кредита тем, что Киев не выполнил взятых на себя обязательств по проведению реформ. Офис президента Украины заверяет, что не видит в происходящем серьезной проблемы и продолжает переговоры с МВФ о предоставлении очередного транша.

Причиной низкой инвестиционной привлекательности Украины является сложная политическая и социально-экономическая ситуация. В частности, вооруженный конфликт в Донбассе, длящийся более шести лет. Эксперты Центра экономической стратегии ранее подсчитали, сколько потеряла экономика Украины из-за непрекращающегося кровопролития на юго-востоке.