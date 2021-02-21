Никас Сафронов назвал «женщину», которая никогда его не предавала

Москва, 21 февраля. Художник Никас Сафронов откровенно рассказал о своих любовных похождениях в прошлом и назвал условие, при котором измена понятна и простительна.

В молодости Сафронов влюблялся и верил, что это любовь на всю жизнь. Однако с возрастом присущая юношеству романтичность ушла, и художник вступил в «период поиска». В то время он мог встречаться сразу с несколькими девушками. Сейчас Никас благодарен каждой своей возлюбленной за опыт отношений и расставаний, однако лишь одна из них могла быть его истинной любовью.

«Та женщина, с которой я бы мог прожить жизнь, не придала значения моей страстной и преданной любви. Но есть одна, которой я был часто неверен, но она до сих пор находится со мной: это — искусство», — заявил художник в интервью «Собеседнику».

Он также поделился мыслями об изменах. По словам знаменитости, неверность практически всегда разбивает партнеру сердце, но мужчине искусства она простительна. Если бы великие поэты, музыканты, художники были верны своим избранницам, мир не узнал бы множества шедевров, заключил Сафронов.

Художник ранее рассказал Федеральному агентству новостей, как его шокировала поклонница в День всех влюбленных.