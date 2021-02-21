Жители Восточной Европы жалуются на проблемы в работе Telegram

Москва, 21 февраля. Пользователи Telegram из ряда стран жалуются на сбои в работе мессенджера. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Проблемы с работой Telegram начались около восьми часов утра. В основном пользователи говорят о невозможности подключиться к мессенджеру (94%), также есть проблемы с отправкой сообщений (5%). Жалобы поступают в том числе из России, Белоруссии и Украины.

В начале месяца пользователи мессенджера уже жаловались на работу программы. Было зафиксировано более 300 отчетов о сбое в работе Telegram. Большинство проблем были связаны с невозможностью подключения к сервису, а также со сбоем при отправке сообщений.