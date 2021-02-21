Джигурда раскрыл правду об отношениях с Волочковой

Москва, 21 февраля. Эпатажный актер и певец Никита Джигурда раскрыл подробности отношений с бывшей примой Большого театра Анастасией Волочковой.

После развода Джигурды с фигуристкой Мариной Анисиной актера все чаще стали замечать в компании Волочковой. Артисты проводили много времени вместе, не скрывая симпатии друг к другу. Несмотря на все слухи, Джигурда заверил, что хранит верность Анисиной.

При этом он отметил, что может «тронуть богиню Волочкову» за грудь. Но никаких сексуальных отношений у него с танцовщицей не было.

«Это опыт. Как говорят психологи, надо пройти через измену», — сказал артист, подчеркнув, что после развода с Анисиной он ни с кем не встречался.

Через пару дней Никита Джигурда и Марина Анисина отправятся в ЗАГС во второй раз. Влюбленные вновь произнесут клятвы в любви и верности. После развода в 2016 году пара сошлась через некоторое время. Сейчас Джигурда утверждает, что их развод с Анисиной был «спектаклем». Это было сделано, чтобы привлечь внимание журналистов к истории с наследством предпринимательницы Людмилы Браташ.