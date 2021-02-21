Clubhouse отреагировал на жалобы феминисток блокировкой аккаунта Сергея Минаева

Москва, 21 февраля. Социальная сеть разговорного жанра Clubhouse отреагировала на жалобы феминисток и заблокировала аккаунт главного редактора Esquire Сергея Минаева.

Феминистки России негативно отнеслись к выступлению Минаева и коллективно «настучали» на журналиста. После этого аккаунт Минаева был заблокирован.

«Казалось бы — коллективное затыкание рта оппоненту есть прерогатива токсичного, патриархального и косного ЗЛА. Но, как мы видим прогрессивное, светлое, и умное ДОБРО не нашло аргументов в свою пользу и обратилось к зарубежному товарищу майору напрямую», — высказал свою позицию журналист в своем Telegram-канале.

За день до этого Сергей Минаев собрал семь тысяч слушателей в Clubhouse, что является рекордом среди российских пользователей. На него подписано более 90 тысяч человек.

На данный момент Clubhouse аккаунт Минаева разблокирован, но с ограничениями. Пользователь не может создавать новые комнаты.

Ранее соцсеть заблокировала аккаунт известного российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева за нарушение политики платформы. Такое решение было принято после жалоб пользователей, говорится в объяснении.