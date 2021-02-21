Опубликовано видео парного полета Су-57 с минимальной дистанцией между истребителями

Москва, 21 февраля. Прекрасную управляемость и отличную маневренность российских истребителей пятого поколения Су-57 запечатлели журналисты телеканала «Звезда».

На представленном ролике два российских самолета отрабатывают учебную атаку наземных целей и движутся близко друг к другу.

Су-57 способны развивать скорость до 2600 километров в час, что в несколько раз быстрее скорости звука, однако им доступны и другие действия. На опубликованном видео, снятом с БПЛА, они выполняют функции самолетов штурмовой авиации и маневрируют на низких скоростях при сложном парном полете.

В репортаже «Звезды» отмечается, что размещение всего штатного вооружения Су-57 в отсеках внутри фюзеляжа способствует выполнению таких фигур пилотажа на малых высотах. При необходимости истребители могут нести ракеты и бомбы на узлах внешней подвески.

Ранее сообщалось, что российские истребители пятого поколения могут получить новые ракетные гиперзвуковые комплексы в качестве дополнительного вооружения.