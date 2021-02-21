Риэлтор объяснил, чем может обернуться массовая скупка россиянами квартир

Программа льготной ипотеки действует с апреля 2020 года, а 15 февраля Владимир Путин поручил представить предложения о ее продлении до 2024 года. Привлекательная ипотечная ставка в 6,5% повлекла за собой рост спроса на жилье и массовую скупку квартир: около 350 тысяч семей приобрели жилье на первичном рынке.

В интервью ФАН вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов рассказал, что обратная сторона, казалось бы, положительной картины спроса на жилье — это то, что не все россияне смогут справиться с обслуживанием купленной квартиры.

«Сейчас можно говорить о превышении спроса на покупку жилья, с введением программы льготной ипотеки интерес к приобретению квартиры сильно вырос. Однако не будем забывать, что в целом российские граждане довольно сильно закредитованы, не все смогут справиться. Если предположить, что завтра закроются все ипотечные программы, спрос рухнет до значений, тяготеющих к нулю. Боюсь, что и сейчас могут быть проблемы, потому что все нахватали за последний год квартиры на эмоциях, мол, скорее, пока программа льготной ипотеки работает. Но я предполагаю, что у многих будут проблемы с обслуживанием и выплатой кредитов», — поделился мнением Олег Самойлов.

По словам специалиста, ипотека остается главным инструментом решения жилищных задач населения, но при этом отложенный спрос на квартиры до сих пор остается наравне с реальным.

«Интерес к покупке жилья не угасает, вопрос только в характере этого интереса. Как известно, спрос делится на два больших элемента: спрос отложенный, то есть мне вообще интересно, но прямо сейчас я не готов, и реальный, конкретный, платежеспособный спрос, когда есть полная готовность этот вопрос решать. Эти два параметра действительно между собой гуляют, естественно, в период пандемии, особенно в прошлом году, во время карантинных мероприятий, значительная часть спросов сдвинулась с реальных в сторону отложенных. По мере выхода из карантина и с введением программы льготной ипотеки, сыгравшей немалую роль, в общем-то, происходит восстановление интереса к приобретению жилья», — отметил собеседник ФАН.

Олег Самойлов обратил внимание на то, что за последний год накопления россиян сильно пострадали из-за пандемии, поэтому многие не могут себе позволить жилье в ипотеку даже по сниженной ставке.

«Ипотека — это несомненное благо. Чтобы приобрести собственное жилье, нужно иметь за один раз всю необходимую сумму денег. Такими суммами, которые мы сейчас имеем на рынке, вообще мало кто из среднестатистического слоя граждан располагает. За последний год, с учетом того, что реальные располагаемые доходы домохозяйств не только не увеличивались, но и падали довольно заметно, основные все накопления, сделанные в последние годы, население подъело», — рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов.

Ранее юрист Алексей Петропольский рассказал о банковских уловках по отношению к ипотечникам.