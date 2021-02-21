Это, конечно, удивительно, но мадам Тихановская все еще кому-то интересна. Например, совсем недавно она дала интервью швейцарской газете Temps и заявила, что «белорусская оппозиция потеряла улицы».

Тут самое место и время пошутить, что индеец Зоркий Глаз на третий день обнаружил, что у тюремной камеры нет одной стены, но и это будет преувеличением. Потому что, по большому счету, белорусская оппозиция «улицей» никогда не владела. Да, были масштабные акции, но все равно их численность сильно не дотягивала до той критической массы, в результате которой могла бы начаться цепная реакция, необходимая для цветной революции.

Преувеличение собственных сил и возможностей — наверное, самая главная проблема белорусских оппозиционеров. Как бы их много ни было и сколько они бы не могли вывести на улицы, говорить о том, что они представляют весь белорусский народ, будет совершеннейшей ложью. Да, их немало, это не статистическая погрешность как в России. Но в то же время поддержка у того же Хуана Гуайдо в Венесуэле гораздо больше, минимум четверть населения страны, но и он оказался не в состоянии захватить власть. Даже с помощью военного переворота и иностранной интервенции. В Белоруссии такого большого количества противников Лукашенко нет, да и власти настроены решительно и обладают достаточным силовым ресурсом.

Вопросы у белорусов к Лукашенко есть. И много. И, конечно же, многие были бы не против, если бы Александр Григорьевич уступил место другому руководителю. Разумеется, при условии того, что общий курс движения страны как во внутренней политике, так и во внешней, будет сохранен, а реформы никоим образом не будут угрожать стабильности государства. Только проблема в том, что этой адекватной альтернативы сейчас попросту нет. Это вина и самого Лукашенко, который сделал многое для того, чтобы она не появилась. А из среды БЧБ-оппозиции такая альтернатива не может появиться априори, так как приход к власти персон из этой группы означает полную смену всего, демонтаж «лукашенковского социализма» и резкий разворот на Запад с уже известными всем лозунгами вступления в Евросоюз и НАТО. А вот именно этого подавляющая часть белорусского народа и не хочет. Перед глазами отличный пример Украины, да и успехи северных соседей, Литвы и Латвии, тоже впечатляют не особо.

Получается, что никакой классической революционной ситуации в Белоруссии нет и подавно. Даже какого-то слабого ее подобия не наблюдается. Многотысячные толпы на улицах столицы — это, конечно же, красиво и впечатляет, но этого ничтожно мало для того, чтобы снести власть. Даже те, кто не особо доволен Александром Лукашенко, прекрасно понимают, что им предлагают в качестве альтернативы — стремительный развал экономики, полную зависимость от Запада, бандитизм... В общем, классические «святые 90-е», которых Белоруссии удалось в свое время счастливо избежать. Наверное, многие не любят Лукашенко, но при этом понимают, что он — гарант стабильности страны, гарант существования их рабочих мест, медицины и образования их детей. Пусть даже и во всех этих сферах не все идеально, но альтернатива куда страшнее.

Белорусскую оппозицию информационно накачали. Надули, как воздушный шарик. Он, вроде бы и большой, яркий и красивый, а внутри — пустота. А самое главное, тыкни иголочкой — лопнет. Останутся лишь неприглядные ошметки. И чем сильнее этот шарик будет надут, тем громче он лопнет. А надувать умеют очень хорошо. Во всем мире создан образ Белоруссии как страны, в которой сидит усатый диктатор, чуть ли не Гитлер, а миллионы жителей государства только и мечтают от него избавиться. Но не могут, потому что боятся армии и полиции. А белорусские оппозиционеры — это такие отважные герои, которые только и желают добра своему народу.



Образ совершенно лживый, он сильно отличается от реальности. Суровые факты говорят об обратном. Нет, не о том, что все в стране в восторге от Лукашенко, но о том, что большинство белорусов хотят сохранить свою страну в стабильности и порядке. По большей части их устраивает то, как они живут. В противном случае все было бы очень просто. Власть Лукашенко рухнула бы буквально сразу после выборов. И не обязательно было бы всем выходить на улицы. Достаточно было бы просто не выйти на работу. Аргументы о том, что люди боятся потерять доходы, в данном случае не работают, ибо за несколько дней, которых бы хватило для того, чтобы вынудить Лукашенко уйти, потери доходов не были бы критичными.

Не помогло даже объявление Светланой Тихановской «всеобщей забастовки». Это был один из моментов истины для Лукашенко — что случится в стране на следующий день? Ведь «признанный лидер оппозиции» призывает всех бастовать, а если верить западным СМИ, да и тому, что говорят белорусские оппозиционеры, народ только этого и ждет. Но… Не случается вообще ничего. Страна как жила и работала, так и продолжает. А уличный протест заметно тухнет.

Наверное, сейчас можно говорить окончательно, что протесты в Белоруссии не привели ни к чему. Их результат отрицательный также для самих оппозиционеров, которые показали, чего на самом деле стоят все их громкие заявления и лозунги. Ничего не стоят. И теперь они оказались в сложном положении, в первую очередь сама Тихановская, которая вскоре может стать обычной политэмигранткой без всяких перспектив, кроме перспективы забвения. Уже и Гуайдо начали забывать, а с Тихановской все случится гораздо стремительнее.

Попытки раскачивания ситуации, конечно же, не прекратятся. Но я уверен, что интерес кураторов и денежные потоки от спонсоров уменьшатся. А это означает только одно — полную маргинализацию белорусского протеста, который, будучи лишенный внешней подпитки, сдуется очень сильно и быстро.