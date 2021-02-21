Белоруссия получит от России квоты на вылов рыбы в 2021 году

Минск, 21 февраля. Российская сторона предоставила Белоруссии квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях в 2021 году, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Квоты были распределены с учетом исторического промысла, который Белоруссия вела в предыдущие периоды. В 2021 году страна сможет выловить 5021 тонну трески и 1805 тонн пикши в Баренцевом море. В Балтийском море белорусская сторона может поймать 100 тонн трески, 800 тонн кильки и 100 тонн балтийской сельди. В прошлом году квота на вылов рыбы для Белоруссии в Баренцевом море составила 5 835 тонн, в Балтийском — 1 тысячу тонн.

В период с 2005 по 2019 годы Минск получил льготы на вылов 75 тысяч тонн рыбы в российских акваториях, средняя рыночная стоимость которой превышает 200 млн долларов, согласно оценкам экспертов. Рыбным промыслом занимается компания «Союзрыба», основанная организацией «Санта Бремор» брестского предпринимателя Александра Мошенского и российского холдинга «Фаратэкс». Выловленная продукция поступает на предприятия «Санта Бремор», где рыба проходит соответствующую переработку.

Уточняется, что часть улова может быть экспортирована в Европу. Дело в том, что существует проблема с учетом объема вылова в официальной промысловой статистике. Были зафиксированы случаи, когда пойманная рыба перегружалась на суда зарубежных стран в Баренцевом море без отражения в отчетности.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что российские организации, занимающиеся торговлей рыбой, могут начать искать новые пути сбыта вместо Китая.