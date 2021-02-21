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Разгадан секрет смерти здоровой молодежи от коронавирусной инфекции

Разгадан секрет смерти здоровой молодежи от коронавирусной инфекции

Лондон, 21 февраля. Высокая смертность от коронавирусной инфекции напрямую зависит от генетической предрасположенности человека.

Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа ученых из Института Рослина в Эдинбурге. Проведя тщательный анализ данных 2244 пациентов с коронавирусом, они обнаружили пять ключевых генов, которые напрямую влияют на смертность от него.

«Гены несут в себе инструкции для каждого биологического процесса в нашем организме, включая то, как создавать клетки иммунной системы для борьбы с вирусом», — отметили ученые.

Установлено, что из примерно 20 тыс. генов в пяти из них у тяжелобольных будут находиться серьезные отличия. Именно они играют ключевую роль на иммунный ответ организма на инфекцию. Здоровые молодые люди могут переносить коронавирусную инфекцию в тяжелой форме из-за генетической предрасположенности, считают ученые.

Не так давно ученым удалось назвать «срок действия» иммунитета к коронавирусу. По мнению австрийских исследователей, он сохраняется в организме человека до восьми месяцев.

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