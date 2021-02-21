Кампания по вакцинации российским «Спутником V» стартовала в Черногории

Подгорица, 21 февраля. Кампания по вакцинации российским препаратом «Спутник V» стартовала в Черногории, об этом сообщила пресс-служба Института общественного здоровья страны.

Вакцинированием занимается институт и поликлиника Котора. Первую дозу российской вакцины получил пожилой житель дома престарелых в Рисане.

Мужчина призвал соотечественников не бояться вакцинации и поставить прививку от коронавируса. После него вакцину получили два сотрудника дома престарелых. В день должны прививаться по 79 человек, которые живут и работают в этом медицинском заведении, сообщил один из сотрудников.

Российскую вакцину Центра имени Гамалеи одобрили к использованию в Черногории 12 февраля, через несколько дней премьер-министр страны Ана Брнабич привезла из России первую партию вакцины «Спутник V».

Жители стран Евросоюза выразили желание привиться российской вакциной на территории Крыма. К правительству республики поступили обращения по линии народной дипломатии с просьбой рассмотреть такую возможность.