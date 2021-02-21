Аномальное похолодание ожидается в ближайшие дни по всей России

Москва, 21 февраля. Сильные морозы в ближайшие пять дней установятся на всей территории РФ — от западных границ до Тихоокеанского побережья, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Самые низкие температурные значения столбики термометров покажут в День защитника Отечества, отметил синоптик.

«Везде отрицательная аномалия [будет наблюдаться] в ближайшие пять дней. Наиболее холодная погода будет 23 числа на европейской территории, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае», — уточнил он в комментарии РИА Новости.

Вильфанд объяснил, что в одних областях страны холодную погоду обеспечивает антициклон, в других — заток холодного воздуха. Морозы в результате установятся на всей территории государства.

Жителей центра европейской части страны 23 февраля ожидает погода «с суровыми качествами»: до −15 и −17 градусов днем и до −33 градусов ночью, собщил также глава Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее говорил о том, что весна в РФ в этом году придет с задержкой. По его словам, запоздание составит примерно от пяти до 10 дней.