Киев, 21 февраля. Украинское государство находится под управлением иностранных кураторов, однако они не хотят нового Майдана. Об этом сообщил бывший украинский премьер Николай Азаров.

Политик напомнил про результаты социологического исследования, которые показали, что практически две трети украинцев согласны с утверждением о внешнем управлении их страной со стороны Запада. Даже на территории Киева 55% опрошенных заявили, что Украина находится под влиянием иностранных кураторов.

«Наверняка в ближайшее время выйдет иной опрос общественного мнения, который, не исключено, покажет иную точку зрения. Но пока положение дел незавидное», — написал Азаров в соцсети.



Бывший премьер-министр подчеркнул, что на Украине сосредоточилось большое количество агентов влияния. Однако не доверять социологическому опросу смысла нет, поскольку максимальная погрешность в таких исследованиях не превышает несколько процентов, добавил политик.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Николай Азаров эмоционально высказался о повышении тарифов на Украине.