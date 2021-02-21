Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Мельбурн, 21 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

Серб Новак Джокович в девятый раз выиграл Australian Open. В финале турнира в Мельбурне лидер мирового рейтинга со счетом 7:5, 6:2, 6:2 обыграл россиянина Даниила Медведева.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время 33-летний Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. Ранее в полуфинале серб обыграл россиянина Аслана Карацева.