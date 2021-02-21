Концерн «Калашников» выпустил новую версию автомата АК-12

Москва, 21 февраля. Специалисты концерна «Калашников» провели глубокую модернизацию автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Автомат получил более эргономичный приклад, новую рукоять и прицельные приспособления. Автомат был модернизирован с учетом пожеланий российских военных.

«Конструкторы «Калашникова» совместно с заказчиком не останавливаются на достигнутом и находятся в постоянном поиске направлений дальнейшего совершенствования АК-12», — говорится в сообщении.

Обновленная версия автомата запущена в серийное производство. К настоящему моменту заказчикам поставлено десятки тысяч единиц АК-12.

Разработка нового автомата осуществлялась в инициативном порядке с июня 2011 года под руководством главного конструктора «Ижмаша» Владимира Злобина на основе наработок за предыдущие 10 лет. В 2011 году завершена сборка и начаты испытания первого опытного образца автомата Калашникова пятого поколения с рабочим названием АК-12. Автомат был впервые показан в январе 2012 года.

Ранее стало известно, что «Калашников» впервые представит на выставке IDEX-2021 и штурмовую винтовку АК-19. В условиях жаркого климата российский автомат отличается своей высокой эффективностью и простотой в эксплуатации.