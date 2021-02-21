Глава совета ветеранов Дагестана осудил поступок Навального

Махачкала, 21 февраля. Ветераны Великой Отечественной войны заслуживают уважения и не должны подвергаться оскорблениям. Такое мнение высказал председатель совета ветеранов Дагестана Магарам Алиджанов.

Он отметил, что количество ветеранов по всей стране с каждым годом сокращается. Поэтому неуважительное отношение к ним со стороны блогера Алексея Навального и других лиц вызывает только отрицательную реакцию.

«Сидя у себя в кабинете, я смотрю на книги «Солдаты Отечества» и «Книга памяти». В них содержится 180 тысяч имен и фамилий. Разве все эти люди заслуживают оскорблений, которые позволил себе Навальный? У нас в республике осталось всего 56 ветеранов, и им нужно целовать руки, а не оскорблять», — сказал Алиджамов журналистам.

Накануне, 20 февраля, суд в Москве приговорил Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В суде было установлено, что летом 2020 года блогер опубликовал в Twitter и Telegram посты, посвященные видеоролику в поддержку поправок к Конституции России. Помимо Игната Артеменко в нем снялись известные деятели культуры и бизнеса. Всех их Навальный назвал предателями, продажными и бессовестными людьми. Суд своим решением признал, что блогер умышленно исказил правду и дискредитировал память о Великой Отечественной войне.

Магарам Алиджанов — полковник ВДВ в отставке. Он окончил Рязанское высшее военное воздушно-десантное командное училище, высшие офицерские курсы в Солнечногорске Московской области и Военно-политическую академию в Москве. Алиджанов служил в рядах советской армии с 1968 по 1988 годы. Дагестанский совет ветеранов он возглавляет с 2016 года.

Ранее ФАН сообщал, что президент России Владимир Путин своим указом предоставил статус ветерана боевых действий ополченцам Дагестана, которые в 1999 году сражались против международных вооруженных бандформирований, вторгшихся на территорию республики. Таким образом, ополченцы получили право на ежемесячные выплаты и ряд различных льгот.