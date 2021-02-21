Петербургские волонтеры выполнили более 5 тысяч заявок от нуждающихся горожан

Санкт-Петербург, 21 февраля. Волонтеры акции #МыВместе отработали 5407 заявок, поступивших от пожилых и маломобильных жителей Санкт-Петербурга. Акция действует с октября 2020 года.

Данные предоставила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Волонтеры помогали с покупкой продуктов и лекарств, доставляли нуждающимся в помощи вещи на дом.

В сотрудничестве с благотворительным фондом продовольствия «Русь» добровольцы развозили бесплатные продуктовые наборы пожилым и одиноким петербуржцам, многодетным семьям. За время работы акции волонтеры оказали поддержку 169 465 жителям Северной столицы.

Волонтеры Республики Марий Эл из разных организаций приняли решение объединить усилия для улучшения качества помощи, которую они оказывают нуждающимся жителям региона. Волонтерский корпус МарГУ и волонтерский центр «Единой России» планируют подписать соглашение о совместной работе.