Число недостроенных объектов в Мордовии превысило цифру 1 270

Саранск, 21 февраля. Число недостроенных, а также не введенных в эксплуатацию объектов в Мордовии превысило число 1270. Об этом стало известно на очередном совещании врио главы региона Артема Здунова с кабмином.

Строительство этих зданий обошлось республике в 16,5 млрд рублей. 900 объектов находятся на балансе регионального министерства ЖКХ, минстроя и саранской мэрии.

Выяснилось, что в 507 не введенных в эксплуатацию зданиях уже вовсю кипит работа, собственники помещения используют, потребляют свет и воду, а деньги в казну не платят. Объекты попросту не поставлены на учет в налоговые органы.

«Кто-то их прячет, а потом главы муниципальных образований ищут деньги на социальные нужды», — не смог скрыть возмущения врио главы Мордовии Артем Здунов.

Руководитель региона всерьез опасается, что ситуация может не лучшим образом сказаться на своевременной сдаче объектов, которые строятся в рамках реализации национальных проектов, в частности, «Здравоохранение» и «Образование», и поручил членам правительства отчитаться о проделываемой в этой сфере работе.

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