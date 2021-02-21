РФ и ОАЭ создадут сверхзвуковой пассажирский самолет. События дня. ФАН-ТВ

Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой пассажирский самолет Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создадут совместное предприятие для разработки сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Основные параметры, в моем понимании, на 80% сверстаны: это скорость 1,5-1,8 Маха. При том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. А что касается версии, то речь идет о восьмиместной VIP-машине и 30-местной пассажирской машине», — отметил он. Определить, как будет выглядеть самолет, разработчики планируют к концу 2021 — началу 2022 года. Президент РФ Владимир Путин еще в январе 2018 года предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160.

В России выявили 12 742 новых случаев COVID-19 В России за сутки зафиксировали 12 742 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб. Наибольшее число новых случаев было зарегистрировано в Москве (1602), Санкт-Петербурге (996) и Московской области (735). За сутки полностью выздоровели 16 012 человек, а также зафиксировано 417 летальных исходов. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о сохранении высокого риска заболеваемости COVID-19. По ее словам, все еще наблюдается большое число заболевших, в том числе бессимптомных. В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». В середине марта планируется запуск в гражданский оборот первых 120 тысяч доз.

В РФ зарегистрировали новую тест-систему для определения «британского» штамма COVID-19 Росздравнадзор зарегистрировал первую в РФ тест-систему для определения мутаций, характерных для «британского» штамма COVID-19. Как заявила руководитель ведомства Алла Самойлова, тест-система в ходе испытаний показала высокую эффективность и достоверность результатов. Отмечается, что разработка и вывод на рынок такой тест-системы — большой успех российских ученых. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая российская тест-система способна выявить мутацию «британского», «южноафриканского» и «бразильского» штаммов инфекции. По ее словам, аналогов российской системе в мире еще нет.