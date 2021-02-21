Российский премиальный седан Aurus начнет продаваться в ОАЭ в конце года

Абу-Даби, 21 февраля. Эмиратский холдинг Tawazun, имеющий 36% компании «Аурус», планирует начать продажи представительского седана российского производства в конце 2021 года.

На данный момент в ОАЭ уже сертифицированы седан и лимузин Aurus, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. После начала продаж в Эмиратах Tawazun будет расширять рынки сбыта на весь Ближний Восток и Северную Африку. Дистрибуция модельной линейки компании входила в условия договора холдинга с российским автопроизводителем.

В ближайшее время ожидается сертификация удлиненного седана. Кроме того, в ОАЭ ждут начала серийного производства первого кроссовера марки, которое запланировано на следующий год.

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее пересел с автомобиля иностранного бренда на Aurus и поделился своими впечатлениями от детища российского производителя.