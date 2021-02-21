Аналитики NI включили российскую армию в топ-5 самых мощных в мире

Вашингтон, 21 февраля. Российская армия по совокупной мощи и мобилизационному потенциалу является одной из самых мощных в мире. Об этом заявили эксперты американского журнала The National Interest.

Аналитики составили топ-5 сильнейших армий в мире, в которых вошли США, Россия, Китай, Индия и Япония. По мнению экспертов, Вооруженные силы России уступают лишь армии США. На третьем месте — Народно-освободительная армия Китая, передает «ПолитРоссия».

«Россия оправилась от своего постсоветского военного упадка, запустив ряд далеко идущих проектов модернизации для оживления своих стареющей авиации и военно-морского флота», — говорится в публикации.

При этом эксперты уверены, что в 2021 году российская армия значительно увеличит свою мощь. В нынешнем году Вооруженные силы РФ продолжат получать новейшие образцы вооружения, который не хуже американских аналогов. Кроме того, в 2021 году будет значительно усилен российский флот.

«Россия продолжает удерживать значительное количественное превосходство над Соединенными Штатами во всех категориях сухопутных сил, кроме бронетехники», — отмечают аналитики.

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем начнутся массовые поставки новейшего танка «Армата» в Вооруженные силы России. В настоящее время осуществляется подготовка к началу серийного производства нового российского танка.