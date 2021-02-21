Плющенко растрогал фанатов милым фото с младшим сыном

Москва, 21 февраля. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко порадовал поклонников новым фото с младшим сыном Арсением. Он разместил снимок в Instagram.

На кадре спортсмен нежно обнимает сына, стоящего на подоконнике. Плющенко светится от счастья и вместе с малышом смотрит в окно.

«Смотрим в одном направлении», — подписал кадр 38-летний Плющенко.

Поклонники Евгения пришли в восторг от трогательного снимка и оставили сотни комментариев под публикацией.

«Очень теплая фотография получилась»; «Милота и нежность. Тепла и добра вашему дому!»; «Такой милый малыш», — написали фолловеры, которые растрогались кадрами знаменитости.

Евгений Плющенко женат на музыкальном продюсере Яне Рудковской с 2009 года. В браке у них родился сын Саша, который пошел по стопам отца и занялся фигурным катанием. Осенью 2019 года суррогатная мать подарила паре второго сына Арсения.