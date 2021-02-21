Энергокризис в США может негативно отразиться на мировом рынке нефти

Москва, 21 февраля. Падение добычи нефти в США может крайне негативно повлиять на мировой рынок сырья. Сбои в поставках уже стали причиной роста котировок нефти на спотовом рынке в Европе.

Трейдеры активно скупают нераспределенные фьючерсы, чтобы компенсировать объемы, которые не были отгружены после начала похолодания в США. Перебои в поставках также привели к росту спроса на ближневосточную нефть. Однако Саудовская Аравия вместе с другими странами ОПЕК+ продолжает сокращать добычу для стабилизации мирового рынка углеводородов.

По прогнозам экспертов, добыча нефти в Техасе начнет расти в ближайшее время вместе с потеплением на юге страны. При этом сколько времени потребуется для полноценного восстановления производства пока неизвестно. Не исключено, что на рынке может возникнуть дефицит сырья.Аналитики Citigroup считают, что похолодание в южных штатах Америки приведет к недостатку 16 млн баррелей на рынке. В то же время трейдеры отмечают, что потери будут вдвое больше.

Федеральное агентство новостей ранее выяснило, как нефтяной кризис в Соединенных Штатах может сыграть на руку России. Опрошенные ФАН аналитики считают, что в мире намечается начало нового сырьевого суперцикла.